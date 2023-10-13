نجاح جديد بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية

نجح الطاقم الطبى المتميز بقسم جراحة التجميل بالمجمع الطبى التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية فى اجراء عملية اعادة بناء كامل لمقدمة الأنف لطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات ولدت بوحمة جلدية فى مقدمة الانف

حضرت الطفلة للمجمع الطبى بالإسماعيلية وخضعت لعدد من الفحوصات التشخيصية والتصويرية وعلى أثرها وضع الفريق الجراحى بقسم جراحة التجميل بروتوكول التعامل مع حالة الطفلة لإعادة بناء مقدمة الأنف مرة أخرى لتستعيد الطفلة ملامحها الطبيعية ،

واكد الدكتور محمد سامى مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية أن الطفلة خرجت بحالة جيدة ويتم متابعتها بالعيادات الخارجية للمجمع الطبى

وصرح دكتور " سامى " لم يتكلف أهل الطلفة أى مبالغ مالية تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل سوي نسبة مساهمة مقدارها

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