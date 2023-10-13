إنتاج هرمون الاستروجين يحمى المرأة من النوبات القلبية.. أطباء يوضحون

حتى عمر 50 عامًا، تتمتع النساء بحماية أفضل من النوبات القلبية من الرجال بسبب إنتاج هرمون الاستروجين، وقالت البروفيسورة ماليشيفا إن حماية المرأة من الأزمات القلبية تتغير مع تقدم العمر، ويتأثر ذلك بإنتاج هرمون الاستروجين الذي يتغير مع مرور السنين.

وأضافت الطبيبة: "إن عمل الجهاز القلبي الوعائي الأنثوي يختلف عن الجهاز الذكري لأنه ناتج عن الإنتاج النشط لهرمون الاستروجين".

يرتبط معدل إنتاج هرمون الاستروجين في جسم المرأة ارتباطًا وثيقًا بالخصوبة والشيخوخة ومع اقتراب سن اليأس، يقل إنتاج الهرمون بشكل أقل حتى يتوقف عمليا تماما وبفضل مفعوله، يتم إنتاج أكسيد النيتريك في الأوعية - وهو مركب يريح أنسجة الأوعية الدموية ويساعد الأوعية على التوسع بشكل أفضل أثناء تدفق الدم.

وبهذه الطريقة، يتم الحفاظ على حالة الأوعية الدموية بشكل أفضل، كما يتم تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، ولكن مع تقدم المرأة في العمر، تتدهور حمايتها من النوبات القلبية.

كما قال طبيب القلب الألماني جيرمان غاندلمان في مقابلة مع ماليشيفا: "النساء تحت سن الخمسين أقل عرضة للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، ولكن بعد ذلك ينخفض إنتاج هرمون الاستروجين، مما يؤثر سلبا على صحتهن".

وأشار الطبيب إلى أن النساء، على عكس الرجال، لديهن نبضات قلب أكثر تواترا، والمعيار بالنسبة لهن هو نبض أكثر ديناميكية، وإن قلب المرأة ينقبض في كثير من الأحيان وأضعف، وهذه الميزة تجعله أكثر عرضة للضغط الجسدي، بالإضافة إلى ذلك، يعاني النساء والرجال من آلام القلب بشكل مختلف. تعاني النساء عادة من تلف في الأوعية الدموية الصغيرة، وقد لا تكون أحاسيسهن شديدة كما هي الحال عند الرجال وأثناء النوبة القلبية، تكون النساء أكثر عرضة للإصابة بأعراض الألم غير النمطية.