زراعة 1000 شجرة مثمرة باليوم الأول لمعسكر "التربية الرياضية" بسوهاج

شارك الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، في فعاليات اليوم الأول لمعسكر كلية التربية الرياضية بالجامعة لخدمة وتنمية المجتمع، والذي بدأ بالاصطفاف وتحية العلم، ثم الخدمة العامة وأعمال التشجير، بحضور الدكتور ممدوح محمد السيد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد كمال، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور علاء غالب، رئيس طلاب من أجل مصر، وعدد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.



وأوضح النعماني أن كلية التربية الرياضية من الكليات الرائدة فى مجال تنظيم المعسكرات، والذى يمثل إحدى الفعاليات الرئيسية لخطة الأنشطة الطلابية بالكلية، موضحاً أن المعسكرات هي إحدى الوسائل المهمة لاكتساب الطالب المهارات وصقل وتكوين شخصيته، وتنمي بداخله حب العمل التطوعي لخدمة المجتمع، وتعوده على تحمل المسئولية، وتنمية مهارات القيادة وتعزيز قيم التعاون ومساعدة الآخرين.



وأضاف النعماني أن الطلاب شاركوا بزراعة 1000 شجرة مثمرة وذلك ضمن المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسي لزراعة مليون شجرة مثمرة تعكس جهود الدولة المصرية للتعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة ورفع الوعى البيئى لدى جميع فئات المجتمع، لتحقيق وتطبيق نظم الاستدامة البيئية واستراتيجية مصر لتغيير المناخ 2050.



وقال الدكتور أحمد عبدالله، القائم بعمل عميد الكلية، بإن الكلية تحرص على تنظيم مثل هذه المعسكرات بصفة مستمرة، مضيفًا بأن عدد الطلاب المشاركين بالمعسكر 1200 طالب موزعين بواقع 200 طالب كل أسبوع لمدة ستة أسابيع.



وأشار الدكتور ممدوح السيد إلى أنه تم تقسيم طلاب المعسكر إلى 6 أفواج، وينفذ المعسكر كل جمعة خلال الفترة المحددة للمعسكر، مشيراً إلى أن الفوج الأول للمعسكر بدأ اليوم الجمعة وسيتمر حتى الجمعة 17 نوفمبر المقبل.



وأوضح الدكتور محمد كمال، أن فعاليات المعسكر تشمل أعمال الخدمة العامة والتشجير بمراكز الشباب، بالتعاون مع محافظة سوهاج ومديرية الشباب والرياضة.