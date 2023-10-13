توزيع 2 طن من لحوم "صكوك الأضاحي" على الأُسر الأَولى بالرعاية بالإسماعيلية

استلمت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، كميات من لحوم وزراة الأوقاف "صكوك الأضاحي"؛والتي تقدر بنحو 2 طن، لتوزيعها على الأُسر الأولى بالرعاية بنطاق محافظة الإسماعيلية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، برفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية، وتوفير المتطلبات الضرورية لتخفيف الأعباء عليهم.

وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، أنه تم توزيع 2 طن من لحوم وزارة الأوقاف "صكوك الأضاحي"، أمس الخميس، على الأسر الأولى بالرعاية بالإدارات الاجتماعية التابعة للمديرية بكافة مراكز المحافظة.



جدير بالذكر، أنَّ التوزيع سيتم بحضور لجنة مُشكلة من مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية ومدير إدارة الأوقاف بكل مركز ومدينة.