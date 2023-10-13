مادة غذائية تمنع تطور الورم السرطاني

يساعد تناول البروتين يوميًّا على "إبطاء" الشيخوخة ويمنع تطور الورم السرطاني.



يشير الدكتور سيرغي فيالوف أخصائي أمراض الجهاز الهضمي وأمراض الكبد، إلى أن مسئولية البروتين р53 هي منع موت الخلايا، ومن أجل الحفاظ على وجوده في الجسم يجب تناول أطعمة غنية بهذا البروتين.

يقول: "عندما تتلف المادة الوراثية في الخلية، ينشط البروتين p53 ويوقف انقسام الخلايا".

تنصح الدكتورة زهرة بافلوفا، بضرورة وجود هذ البروتين في كل وجبة طعام، ووفقًا لها يساعد النظام الغذائي المتوازن على تحسين عمل أعضاء الجسم والتخلص من الوزن الزائد.

تشير بافلوفا إلى أن وجبة الفطور المثالية هي المحتوية على بيضتين أو جبن القريش أو جبن قليل الدسم، ووجبة الغداء المحتوية على لحوم حمراء أو لحم الدواجن أو الأسماك غير المقلية، وفي العشاء المأكولات البحرية أو سلطة التونة.