استخدام الفركتوز (السكر) كمحلي يضر بحالة الأوعية الدموية والكبد، وفقًا لما قاله طبيب الكبد أليكسي بوفيروف.

في بعض الأحيان، يمكنك أن تقرأ على عبوات المواد الغذائية عن محتوى الفركتوز - وكان هذا المُحلي يعتبر مفيدًا لمرضى السكر في السابق، والحقيقة هي أن الفركتوز لا يسبب إنتاج الأنسولين النشط، وفي وقت ما كان يستخدم بسهولة لإنتاج منتجات من قطاع الأغذية الصحية أو الحلويات الغذائية.

مع ذلك، اليوم هناك بالفعل دليل على أن استخدام الفركتوز يؤدي إلى زيادة في تركيز حمض البوليك في الدم، وهذا يمكن أن يصبح عاملًا في تطور الحالات الخطيرة (على سبيل المثال، النقرس وارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين)، يؤدي استهلاك السكر إلى تفاقم حالة الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى الشيخوخة بسرعة.

قال الدكتور بوييروف في محادثة مع AiF أنه بالإضافة إلى نظام الأوعية الدموية، يعاني الكبد أيضًا من الوجود المنتظم للفركتوز في النظام الغذائي، ووفقًا لبوفيروف، يسهم السكر في سمنة الأعضاء بشكل أسرع بكثير من أنواع السكر الأخرى.

عندما يكون هناك الكثير من الفركتوز، فإنه يتحول من خلال سلسلة من التفاعلات إلى دهون، و-هذا يسبب الكبد الدهني، وتأثير الفركتوز أقوى بكثير من تأثير السكريات الأخرى ونتيجة لذلك تتطور متلازمة التمثيل الغذائي، بما في ذلك السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم.

أضاف الطبيب أن تناول الفركتوز يزيد من خطر التهاب الكبد وفي المقابل، يرتبط تلف الكبد بتعرض الشخص لحالات خطيرة، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية.232لال1