الرئيس الروسي يُصرح بشأن مستوى الفساد في أوكرانيا

قال الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، ردًا على سؤال حول تسرب الأسلحة من "أوكرانيا"، إن مستوى الفساد في كييف "مُرتفع جدًا"، وهناك الكثير ممن يُريدون البيع، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الجمعة.

وأضاف بوتين: "مستوى الفساد في أوكرانيا معروف، إنه مرتفع للغاية، والسوق السوداء تتطور بهذه الطريقة: هناك الكثير ممن يرغبون في الشراء، وفي أوكرانيا هناك الكثير ممن يريدون البيع (الأسلحة)".

وفي وقت سابق، أشارت مارجوري تايلور غرين عضو مجلس النواب الأمريكي، إلى وجود احتمال كبير أن حماس استلمت الأسلحة الأمريكية التي تستخدمها ضد إسرائيل من أوكرانيا وأفغانستان.

من جانبه، أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف أن الأسلحة التي نقلها حلف الناتو لأوكرانيا، تستخدم حاليا بنشاط في إسرائيل.

سوق الأسلحة السوداء

وأضاف مدفيديف أنه يتوقع ظهور الصواريخ والدبابات والطائرات الغربية المتجهة إلى كييف في سوق الأسلحة السوداء، موضحا أن "السلطات الأوكرانية الفاسدة كانت ولا تزال تتاجر بكل ما تحصل عليه".

وفجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

ودخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها السابع مع تصاعد القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 1799 فلسطينيا وجرح 6600 آخر في غزة، ومقتل 44 وجرح أكثر من 700 آخر في الضفة الغربية المحتلة، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس بارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين خلال عملية "طوفان الأقصى" إلى أكثر من 1400 شخص، والجرحى إلى أكثر من 4000.