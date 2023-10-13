لإطالة العمر.. 7 مواد غذائية تعرف عليها

كشفت الدكتور ليزا أفينسكايا خبيرة التغذية الروسية عضو الجمعية المهنية لخبراء التغذية وعلم التغذية، عن المواد الغذائية التي تساعد في تحسين الصحة وإطالة العمر.

ووفقا لها جميع المنتجات الغذائية الغنية بالفلافونويد لها هذا التأثير. وقد أكدت الدراسات العلمية التي أجراها العلماء هذا التاثير الإيجابي للفلافونويدات. فقد اتضح لهم أن جميع الفئات الفرعية لهذه المواد تحمي الجسم على المستوى الجزيئي وقادرة على حماية الإنسان من الأمراض المزمنة.

وتشير الخبيرة إلى أن من ضمن الأطعمة الغنية بالفلافونويدات- الشاي بنوعيه الأسود والأخضر والثمار الطازجة والمجمدة والفلفل الحار والشوكولاتة الداكنة والبقدونس والزعتر والسبانخ.

وتقول: "يجب على الشخص التعود على تناول الخضار الورقية والثمار والفلفل بحيث تصبح من ضمن أطباق الطعام التي يتناولها يوميا. كما تنصح بتناول كوب واحد على الأقل من الشاي الأخضر أو الأسود يوميا لأنه مفيد أيضا.