لإطلالة مميزة.. تسريحات ضفائر للشعر الطويل في ربيع وصيف 2024

خطفت صيحات الشعر في ربيع وصيف 2024 وتنوعت موديلاتها لتفتح مجال جديد لضفائر الشعر الطويل وتكن مثال مميز لنجمات الفن، ولمحبات الموضة العالمية.





وطغت صيحات الشعر بالضفائر الشعر الطويل بأساليب عصرية لافتة بلمسات كلاسيكية جذابة لتأخذ حيزا كبيرا مميزا هذا الموسم لتسير مع اتجاهات الموضة وتسيطر على عروض الأزياء العالمية

مهما اختلفت صيحات الشعر وتنوعت في موديلاتها.



والان نطير للعالمية ونستعرض أحدث صيحات ضفائر الشعر الطويل لتحصلي على إطلالة مميزه خلال موسمي ربيع وصيف 2024.





تعددت اشكال الضفائر بين ثلاثية الخيوط أو الضفائر الفرنسية او ضفائر ذيل السمكة لتبرز جمال شعرك الطويل و تخطف الانظار اليكي.





تسريحة ضفيرة ذيل الحصان لإطلالة جذابة

وتحتل تسريحة ضفيرة ذيل الحصان مكانه هامة عند صاحبات الشعر الطويل،فهي من اقرب التسريحات الجميلة التى تجذب انتباه الجميع بجمالها المعتاد.







فهي من ابسط وافضل تسريحات الشعر العصرية والمفضله لصاحبات الذوق الناعم والمحب للبساطة والجاذبية.



تسريحات الكعكه العالية مع الضفيرة الطويلة







كثيرا ما تفضل السيدات والفتيات رفع خصلات شعرهن لاعلي كعكه وهذا ما برز في عروض أزياء ربيع وصيف 2024، لتسيطر تسريحة شعر الكعكه العالية، اذا كنت ترغبين في اضفاء لمسات من التميز من الإطلالات لتكن اخيارتك الامثل في المناسبات الرسمية.





تسريحة الضفائر مع كعكه المنسدلة

تبحث الفتيات صاحبات الذوق الجرئ فتكن تسريحة الشعر العصرية والجرئية هي الحل الأمثل تسريحة شعر الكعكه المنخفضة مع تضفير جميع خصلات شعرك بضفائر صغيرة وسحبها الي الخلف على شكل كعكة.





تسريحة الضفيرة المزودجة مع الشعر المنسدل



وتاتي تسريحة الضفيرة المزدجة لتسمح لك بترك خصلات شعرك الطويل منسدلة بحرية لتناسبك في مختلف اوقاتك وخروجتك لتضيفي لمسات عصريه معها.



تسريحة الضفائر الافريقية



اذا كنت ترغبي في تسريحة شعر استثنائية ولوك مميز تعبر عن شخصيتك الجرئية لتاتي ضفائر الافريقية اللافته لتاخذ جميع خصلات شعرك من الجذور.