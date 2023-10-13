بكري: إسرائيل عرضت 12 مليار دولار على مبارك لنقل الفلسطينيين لسيناء ولكنه رفض (شاهد)

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن إسرائيل تعمل جاهدة منذ سنوات عدة من أجل تنفيذ مخطط تهجير الشعب الفلسطيني على سيناء، وقدموا أكثر من عرض من أجل تنفيذه ولكن تم رفض تلك العروض.

وقال "بكري" خلال تثديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، إن مصر واعية بشكل صارم لهذا المخطط، ومرفوض بشكل قاطع، لافتا إلى أن إسرائيل عرضت 12 مليار دولار على الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وتم رفض العرض الخاص بهم دون أي مناقشة فيه، إذ أن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك قد تلقى العرض الأول منهم.

وأشار بكري إلى أن محمد مرسي أيضا عرض الأمر على الرئيس الفلسطيني ورفض محمود عباس القضية، وتم عرض الأمر مرة أخرى مؤخرًا من خلال نتنياهو على الرئيس السيسي، لافتا إلى أن إسرائيل عرضت 12 مليار دولار على الرئيس الراحل محمد حسني مبارك ورفضها السيسي ورفضها وحذر من خطورتها، وأكد أنه لا يوجد مصري واحد مستعد في التفريط على حفنة تراب من أرض سيناء الغالية

ارتفاع حصيلة شهداء غزة

كانت الوزارة أوضحت أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 1537 شهيدًا، ونحو 6612 جريحًا، فيما بلغت الحصيلة بالضفة الغربية 35 شهيدًا وأكثر من 650 جريحًا، وصل منهم إلى المستشفيات 210 جرحى.

دمار قطاع غزة

قالت مُنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن الضربات الجوية الإسرائيلية الجارية على قطاع غزة أسفرت عن دمار كامل بالقطاع، مؤكدًا أنه لم يعد هناك أي مكان آمن يمكن للمدنيين الذهاب إليه.

وحذر المتحدث باسم المنظمة طارق ياساريفيتش خلال مؤتمر صحفي للأمم المتحدة في جنيف، أن النظام الصحي في قطاع غزة "بلغ نقطة الانهيار".

وبحسب المنظمة، فإن ستة من المستشفيات السبعة الكبرى في القطاع لم تعد تعمل سوى جزئيا.

وقال ياساريفيتش إن "مستشفى بيت حانون شمال غزة لم يعد يعمل بسبب الضربات الجوية المتتالية على مقربة منه والتي ألحقت أضرارا بالمستشفى والطرقات المجاورة.

وأضاف أن المستشفيين الرئيسيين في شمال القطاع، المستشفى الإندونيسي ومستشفى الشفاء، تخطيا طاقتهما الاستيعابية البالغة بالإجمال 760 سريرا مشيرا إلى أن 99% من أسرة مستشفى الشفاء باتت مشغولة في حين أن مستشفيات جنوب غزة بلغت أقصى طاقتها.

ولفت إلى أن المستشفيات لا تحصل على الكهرباء سوى لبضع ساعات في اليوم لادخار الوقود الذي بات على وشك النفاد لافتا إلى أن " النتيجة ستكون مدمرة" ولا سيما بالنسبة للجرحى الذين يحتاجون إلى عمليات جراحية والمرضى في العناية المركزة والمواليد الذين يحتاجون حاضنات. كما أن هناك نقصًا في بنوك الدم في القطاع.

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