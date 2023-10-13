غزة تحت الفوسفور الأبيض.. الاحتلال يرشق المدنيين بأسلحة محرمة دوليًا

الفسفور الأبيض، لا قوانين أو إنسانية في عُرف الاحتلال الإسرائيلي، فالأسلحة بكل أنواعها هي أداة تستخدمها إسرائيل ضد المدنيين، حتى المحرم منها دوليًا مثل الفسفور الأبيض، الذي استخدم في عدد من المناطق داخل قطاع غزة.

فالطفل والمرأة والمسن بالنسبة للاحتلال مجرد أهداف لسلاحهم، والمساجد والمستشفيات في حساباتهم ليست سوى مبان ليس لها قدسية.

إسرائيل تستهدف مناطق في غزة بالفسفور الأبيض

استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، مدينة غزة بعشرات الصواريخ والقذائف الفسفورية المحرمة دوليًا، وسط غارات مكثفة على المنطقة المحيطة بها، وتحديدًا منطقة ميناء الصيادين والطريق الساحلي غرب مدينة غزة.

اتفاقية جنيف عام 1980

وتُحرّم اتفاقية جنيف عام 1980 استخدام الفوسفور الأبيض ضد السكان المدنيين، أو حتى ضد الأعداء في المناطق التى يقطن فيها مدنيون، وتعتبر استخدامه جريمة حرب.

ووفقا لاتفاقية جينيف تعتبر الأسلحة الحارقة، كل سلاح أو ذخيرة تُشعل النار فى الأشياء أو تحدث لهبا أو انبعاثا حراريا يسببان حروقا للأشخاص.

مكونات الفسفور الأبيض

الفوسفور الأبيض هو عنصر كيميائي رمزه P ووزنه الذري 31.028، وهو عنصر غير معدني بلوري عديم اللون أو أبيض مصفر، له رائحة تشبه الثوم، وهو قابل للاشتعال بسهولة، وله نقطة انصهار منخفضة (44 درجة مئوية) ونقطة غليان منخفضة (280 درجة مئوية).

استخدامات الفوسفور الأبيض

صناعة الأسمدة

صناعة المنظفات

صناعة المواد اللاصقة

صناعة الألعاب النارية

صناعة الأسلحة

مخاطر الفوسفور الأبيض

قابلية الاشتعال: الفوسفور الأبيض قابل للاشتعال بسهولة، ويمكن أن يشتعل من خلال الاحتكاك أو الحرارة أو الضوء.

السمية: الفوسفور الأبيض سام، ويمكن أن يسبب تهيج الجلد والعينين والجهاز التنفسي.

الآثار الصحية: يمكن أن يؤدي التعرض للفوسفور الأبيض إلى حروق شديدة، ويمكن أن يؤدي إلى تلف الرئتين والكبد والأعضاء الأخرى.

استخدام الفوسفور الأبيض في الحرب

استخدم الفوسفور الأبيض كسلاح منذ عقود، وقد استخدم في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وفي النزاعات الحديثة، يمكن استخدام الفوسفور الأبيض في القنابل والصواريخ والطلقات النارية.

آثار استخدام الفوسفور الأبيض في الحرب

يمكن أن يكون استخدام الفوسفور الأبيض في الحرب له آثار مدمرة على المدنيين والعسكريين، ويمكن أن يسبب حروقًا شديدة قد تؤدي إلى الموت، يمكن أن يسبب أيضًا ضررًا بالغًا بالبيئة.

حظر استخدام الفوسفور الأبيض في الحرب

حظرت اتفاقية الأسلحة الكيميائية استخدام الفوسفور الأبيض كسلاح. ومع ذلك، لا يزال الفوسفور الأبيض يستخدم في بعض النزاعات.