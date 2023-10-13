إصابة شخصين في انقلاب سيارة بطريق كاترين بجنوب سيناء

إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة ملاكي اليوم الجمعه بطريق كاترين فيران علي بعد 25ك من وادي فئران اتجاه المفارق بمحافظة جنوب سيناء.

تلقى مدير أمن جنوب سيناء اللواء محمد كامل العنانى، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي على طريق كاترين علي بعد 25ك من وادي فئران اتجاه المفارق اتجاه كاترين بجنوب سيناء - وعلي الفور تم الدفع بـ 2 سياره أسعاف لنقل المصابيين إلى مستشفى ابورديس العام العام.

وأسفر الحادث عن إصابة :-

ياسر عطا محمد

43

المنوفيه

كدمات و سحجات متفرقة بالجسم

* باسم سعيد عبد الصبور

25

المنوفيه

سحجات و كدمات متفرقة بالجسم

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ابورديس العام لتلقي العلاج - وتم إخطار النيابة لتولي التحقيق.