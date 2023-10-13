التحقيق في واقعة وفاة شاب على يد شقيقه بحلوان

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة وفاة شاب علي يد شقيقه بسبب خلافات مالية في حلوان بعدما طعنه بجروح نافذة في منطقة البطن.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثة لحين الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية للجثة حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها وتوقيتها والإصابات وإصدار تصريح الدفن.

كما طالبت النيابة العامة بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

وتوصلت تحريات المباحث لصحة الواقعة وتمكنت من ضبط المتهم وسلاح الجريمة واعترف المتهم برتكاب الجريمة وتحرر محضر بالحادث وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي واقعة آخرى طالبت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية في حادث وفاة شاب بعد سقوطه من شرفة منزله بالطابق السابع بمنطقة النزهة.

وثبت بتقرير الصفة التشريحية أن سبب الوفاة جاء بعد تعرضه لحالة نزيف حاد نتيجة كسر فى قاع الجمجمة، كما وجد آثار لعدد من الكدمات وإصابات في مختلف آنحاء الجثة.

وتباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة سقوط مواطن من شرفه منزله بمنطقة النزهة، وتعود أحداث الواقعة عندما عثر سكان الحي على جثة شاب أسفل عقار بمنطقة النزهة الجديدة.

وتم نقله إلى المستشفى التي أخطرت النيابة ووضع الجثة تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية والتصريح بالدفن.

اعترف 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار بمنزل أحدهم فى الجيزة بأن أحد الدجالين أخبر آحدهم بتواجد قطع آثرية تحت المنزل.

وأدلي المتهمين بالتنقيب عن الآثار أنهم أقدموا على التنقيب عن الآثار وبيعها لتحقيق مكاسب مالية السريع.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار في الجيزة داخل عقار مملوك لآحدهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بمنطقة العجوزة.

كما تواصل النيابة العامة التحقيق في واقعة القبض على 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل خاصتهم في بالعجوزة.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على الأدوات المضبوطة، كما أمرت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وكشف ملابستها.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة من القبض على 3 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار ملكهم في منطقة العجوزة بالجيزة.