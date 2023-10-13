وزير الخارجية الصيني يكشف سبب النزاع بين إسرائيل وحماس

صرح وزير الخارجية الصيني "وانج يي"، بأن سبب النزاع بين إسرائيل وحماس هو "الظلم التاريخي" الذي لحق بالفلسطينيين، وذلك خلال لقائه بمسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في بكين، حسبما أفادت وسائل إعلام صينية، مساء اليوم الجمعة.

قال وانج في أعقاب اجتماعه مع جوزيب بوريل، إن "جذور هذه المشكلة تعود للتأخير الكبير في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة، وفي أن الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني لم يتم تصحيحه".

من جهته قال مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن مواطني قطاع غزة، يدفعون ثمن أخطاء حركة المقاومة "حماس".

وكان مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قد دعا في وقت سابق، لوقف التصعيد، ونبذ العنف وضبط النفس بـ قطاع غزة.

مضيفا: "من المهم إمداد الفلسطينيين بالمساعدات الإنسانية، أولوياتنا في الوقت الراهن هي وقف العنف وحماية المدنيين، نحن نرفض كل ما يحدث ضد المدنيين في فلسطين، ةنؤكد أهمية حل الدولتين لإنهاء حلقة العنف".

وشدد على ضرورة السماح بدخول المياه والغذاء إلى قطاع غزة، مفيدا بأنهم سيعملون مع جامعة الدول العربية من أجل تسوية عاجلة.

عاجل.. كتائب القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية قوية

أعلنت "كتائب القسام"، قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردًا على استهداف المدنيين، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الجمعة.

وكشفت مصادر إسرائيلية، عن إصابة مباشرة بمبنى في رحوفوت في منطقة تل أبيب جراء سقوط صاروخ.

وذكرت أنه تم تسجيل إصابات في رحوفوت جراء الصاروخ.

فلسطين تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة "إبادة جماعية" في غزة

يرتكب "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، جريمة "إبادة جماعية" ضد المدنيين في قطاع غزة، بينما تُواصل إسرائيل قصف القطاع، حسبما أفاد رئيس الوزراء الفلسطيني "محمد اشتية"، مساء اليوم الجمعة.

وقال اشتية في مؤتمر صحفي بمدينة رام الله: "أهلنا في غزة يتعرضون لإبادة جماعية وغزة باتت منطقة منكوبة".

وتُواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة لليوم السابع على التوالي، حيث تقوم الطائرات الحربية بتوجيه غارات جوية على جميع أنحاء القطاع، مخلفة دمارا واسعا في منازل المواطنين، وما لا يقل عن 1800 قتيل وأكثر من 6600 إصابة، ، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.