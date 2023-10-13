هدوء فى انتخابات نقابة الأطباء بالفيوم

شهدت انتخابات نقابة الاطباء بالفيوم هدوء بعد انحسار المنافسة على منصب النقيب فقط وفوز الاعضاء بالتزكية .

توافدت اعداد متوسطة من الاطباء على اللجنة الاتخابية التى اقيمت فى نادى محافظة الفيوم لاختيار نقيب الاطباء بالمحافظة من المرشحين للمنصب وهم الدكتور خالد الخشاب عميد كلية طب الفيوم السابق والدكتور محمد عثمان الامين العام لنقابة اطباء الفيوم .

وخاض الانتخابات الدكتور محمد على للنقابة العامة على مستوى وجه قبلى والدكتور كرم سالم مدير مستشفى الباطنة بجامعة الفيوم للمنافسة على مستوى النقابة فوق السن .

ومن بين الاطباء الذين فازوا بمقاعد الاعضاء بالتزكية الدكتور احمد رشوان والدكتور احمد والى .

تبرع بالدم

ومن جهه اخرى توافد أهالي الفيوم على حملة "حياة كريمة" و"التحالف الوطنى" بالتبرع بالدم لفلسطين فى ميدان المسلة وامام ستاد الفيوم .

وكانت حملة لـ مؤسسة "حياة كريمة" والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى للتبرع بالدم بمحافظة الفيوم لصالح فلسطين والمتضررين من الفلسطينيين فى غزة،فى ميدان المسلة وامام ستاد الفيوم و تواجد أعضاء مؤسسة حياة كريمة بالفيوم والمتطوعين لمساعدة وتنظيم المتبرعين بالدم خلال قيامهم بالتبرع.

اكد الدكتور عماد عادل عبد العاطي المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الفيوم، إن المؤسسة أطلقت المبادرة بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لجمع التبرعات بالدم لصالح أهالينا بفلسطين، لافتا إلى أن الحملة تأتى فى إطار حرص مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى على دعم الشعب الفلسطينى الشقيق وتقديم المساعده والمساندة له.

واضاف أن الحملة تم إطلاقها اليوم عقب صلاة الجمعة بمدينة الفيوم بموقعين أحدهما بميدان المسلة والآخر بجوار استاد الفيوم الرياضي بمنطقة لطف الله.

ووضح عماد عبد العاطى إلى أن سيارات التبرع بالدم تواجدت بتلك المواقع المذكورة من بعد صلاة الجمعة وتستمر لنهاية اليوم .

يشرف على تنظيم المؤتمر الكاتب احمد قرنى رئيس فرع اتحاد كتاب بنى سويف والفيوم واحمد طوسون نائب رئيس اتحاد كتاب بنى سويف والفيوم ونور سليمان امين الصندوق ونبيل سيد على الامين العام ودكتور نبيل الشاهد رئيس الانشطة الثقافية وسيدة فاروق مسئول اللجنة الاعلامية .