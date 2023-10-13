قصف إسرائيلي عنيف يضرب أبراج المُراقبة للجيش اللبناني

شن "الاحتلال الإسرائيلي"، قصفًا مدفعيًا على بلدات لبنانية على الحدود بين البلدين، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الجمعة.

استهدف القصف الإسرائيلي أطراف بلدات الضهيرة والعديسة وراميا وعيتا الشعب وعلما الشعب، على الحدود الجنوبية للبنان.

طال القصف الإسرائيلي أحد أبراج المراقبة للجيش اللبناني، على أطراف بلدة الضهيرة.

رصدت حركة للطيران العسكري الإسرائيلي ولطائرات الاستطلاع، فوق المناطق الحدودية الجنوبية للبنان.

شهدت الأيام القليلة الماضية تبادلا لإطلاق القذائف بين حزب الله وإسرائيل، على الحدود الجنوبية للبنان.

وتتزامن هذه التوترات مع القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، بعد أيام من إطلاق حركة حماس هجومًا غير مسبوق على إسرائيل، شمل إطلاق صواريخ وعمليات تسلل.

عاجل.. كتائب القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية قوية:

أعلنت "كتائب القسام"، قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردًا على استهداف المدنيين، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الجمعة.

كشفت مصادر إسرائيلية، عن إصابة مباشرة بمبنى في رحوفوت في منطقة تل أبيب جراء سقوط صاروخ.

ذكرت أنه تم تسجيل إصابات في رحوفوت جراء الصاروخ.

فلسطين تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة "إبادة جماعية" في غزة:

يرتكب "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، جريمة "إبادة جماعية" ضد المدنيين في قطاع غزة، بينما تُواصل إسرائيل قصف القطاع، حسبما أفاد رئيس الوزراء الفلسطيني "محمد اشتية"، مساء اليوم الجمعة.

قال اشتية في مؤتمر صحفي بمدينة رام الله: "أهلنا في غزة يتعرضون لإبادة جماعية وغزة باتت منطقة منكوبة".