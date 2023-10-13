نجاح أول انتخابات إلكترونية فى تاريخ الهيئات الشبابية والرياضية

فى سابقة هى الأولى من نوعها، أجرت وزارة الشباب والرياضة أول انتخابات بالتصويت الإلكتروني على مستوى الهيئات الشبابية والرياضية، وذلك من خلال انتخابات جمعية المرشدات الكشفية المركزية، والتى أقيمت صباح اليوم الجمعة بالتعاون مع وزارة التخطيط وإشراف قضائى من المستشار محمد عبدالمعطى عضو اللجنة العليا للانتخابات والمستشار محمود صلاح الدين الفقى رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات.



جرت الانتخابات فى جو ديمقراطى عن طريق التصويت الإلكتروني حضره 208 من أعضاء الجمعية العمومية وبها صوت واحد باطل، وفازت بها كلا من جيهان أنور علام بمنصب الرئيس، وحنان البغدادى نائبًا والأعضاء هم أمانى محمد فؤاد، ودينا إبراهيم، ونهى الفطاطرى، وهدير سمير، وهدير هشام، ومروة مصطفى وعبير حسن، وداليا رشدى.

وقد تابع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مراحل عملية التصويت والفرز الإلكتروني لحظة بلحظة.

من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تتوجه إلى التحول الرقمى فى مختلف مشروعاتها وخدماتها فى ضوء سياسة الدولة المصرية نحو التحول الرقمى، الذي ارتكز بالأساس وانطلقت معالمه من رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأصبح واحدًا من أهم معالم التطور والإنجاز والنهضة الشاملة التي شهدتها مصر، وأصبح أحد أهم ركائز انطلاق الجمهورية الجديدة.

حضر العملية الانتخابية ممثلًا عن وزارة الشباب اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب وأحمد عفيفى رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والدكتور محمد عبدالقادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والمستشار محمد علاء الدين، ومن وزارة التخطيط العميد محمد عبدالعظيم مدير مشروعات البنية المعلوماتية.