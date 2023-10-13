حزب الله اللبناني يُصدر بيانًا عاجلًا بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أكد نائب الأمين العام لحزب الله "نعيم قاسم"، جاهزية حزبه "متى يحين وقت أي عمل" للتحرك ضد "الاحتلال الإسرائيلي" دعمًا للفلسطينيين في قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الجمعة.

وقال قاسم في فعالية تضامنية مع فلسطين: "طوفان الأقصى نتيجة طبيعية لردح كبير من الزمن عاث فيه الصهاينة الفساد في الأرض".

كما أكد أنه "لا تهمنا بوارجكم ولا تُخيفنا تصريحاتكم وسنكون لكم بالمرصاد لتبقى المقاومة"، مشددا على أن "حزب الله يعرف واجباته جيدا ويتابع خطوات العدو ومتى يحين وقت أي عمل سيقوم به".

وأضاف: "نتابع خطوات العدو ولدينا جهوزية كاملة ومتى يحين ‫وقت اي عمل سنقوم به.. حزب الله يعرف واجباته تماما ونحن حاضرون ‫بجهوزية كاملة ونتابع لحظة بلحظة ولن تؤثر الاتصالات في الكواليس ".

ولفت قاسم إلى أن "عملية طوفان الأقصى ناجحة بكل المعايير وهي عملية تأسيسية ومحطة تاريخية استثنائية ومضيئة ستكون خالدة للمستقبل وستكون معلما أساسيا لكل المقاومين والأحرار... نحن في زمن الانتصارات ولسنا في زمن الهزائم ‫وتوقعوا كل شيء".

أمريكا تنفي رصد أي انتشار لقوات حزب الله قُرب الحدود مع إسرائيل

أكد وزير الدفاع الأمريكي، "لويد أوستن"، أن الولايات المتحدة لم ترصد تجمعات لقوات "حزب الله" بالقرب من الحدود مع إسرائيل، وتتوقع أنه لن يكون هناك أي تصعيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء الخميس.

أضاف وزير الدفاع في تصريح الخميس: "لم نشهد أي حشد للقوات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، واهتمام الإسرائيليين يتركز على ذلك، ونحن نراقب أيضًا أي شيء يمكن أن يؤدي إلى توسيع الصراع، ونأمل أن لا نرى ذلك".

كان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي قد قال في وقت سابق: "إن "حزب الله" لا ينبغي أن يتدخل في الصراع بين إسرائيل وحركة "حماس".