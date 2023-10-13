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الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مفاجأة سارة من الحكومة للشعب غدًا السبت

السلع
السلع

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن الاتفاق مع الاتحاد العام للغرف التجارية على خفض أسعار عدد من السلع الرئيسية في الأسواق بنسب تصل إلى 25%.

يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة للسيطرة على التضخم وارتفاع أسعار السلع في الأسواق من خلال عدد من شركات المواد الغذائية خفض أسعار السلع والمنتجات التي تطرحها في الأسواق.

وينتظر المصريون مفاجأة سارة من الحكومة بعد إعلانها عن تخفيض أسعار عدد من السلع في الأسواق، غدا السبت.

خفض أسعار الأرز والألبان والسكر والزيت

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن هناك أسعار بدأت في الانخفاض، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاضات في سلع جديدة.

السلع التي سينخفض أسعارها 

"الفول والعدس و الألبان، والمكرونة و السكر والزيت والأرز" وسيكون هناك انخفاض في أسعار البيض والدواجن، ستكون من بين الـ 15% لـ 25%.

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