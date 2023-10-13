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بوتين يُؤكد حق الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته
الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بوتين يُؤكد حق الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته

بوتين
بوتين

أكد الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، أن حصار غزة غير مقبول، مُشددًا على حق الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته التي وعدوه بها منذ زمن وعلى مستوى الأمم المتحدة، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الجمعة.

وقال بوتين: الشعب الفلسطيني له الحق في إنشاء دولته، وقد وعدوه بذلك.

وأضاف: تجمعنا علاقات جيدة للغاية مع العالم العربي، منذ منذ عشرات السنين، وبالطبع، مع فلسطين، التي تلقت وعودا منذ زمن بإنشاء دولة فلسطينية وعاصمتها في القدس الشرقية.

وتابع الرئيس الروسي: قرارات إنشاء دولة فلسطينية تم اتخاذها على مستوى الأمم المتحدة، ومن حقهم (الفلسطينيون) التعويل على تنفيذ هذه الوعود.

وأردف: إسرائيل اصطدمت بهجوم غير مسبوق، ليس فقط في الحجم، ولكن أيضا في طبيعة التنفيذ.

وواصل: في الوقت نفسه ترد إسرائيل على نطاق واسع، وأيضا بأسلوب قاس للغاية.

بوتين يصف القضية الفلسطينية الإسرائيلية بـ "المُعقدة والحساسة"

أكد الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، أنه من الضروري تجنب توسع النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، واصفًا القضية الفلسطينية الإسرائيلية بـ "المُعقدة والحساسة"، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء الأربعاء.

وقال بوتين: "وبالطبع من الضروري تجنب توسع النزاع. لأنه إذا حدث ذلك فسيكون له تأثير على الوضع الدولي، وليس على المنطقة فقط".

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية الإسرائيلية مُعقدة وحساسة، وعلينا الامتناع عن التصريحات الحادة.

وأضاف الرئيس الروسي: حقيقة أن هذا فشل هو أمر واضح، لأن الولايات المتحدة ابتعدت عمليا عن الأطراف الدولية السابقة لحل هذه المشكلة. حيث يوجد العديد من البلدان، بما في ذلك روسيا. واحتكروا عمليا عملية التسوية.

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