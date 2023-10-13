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الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

لتطهير محطة أشمنت.. ضعف المياه بمدينة ناصر ببني سويف مساء الأحد

قطع مياه
قطع مياه

 أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف أنه تقرر ضعف المياه بمدينة ناصر من الساعة 8 صباح غد السبت 14 أكتوبر وحتى الساعة 8 مساء الأحد 15 أكتوبر، وذلك للقيام بأعمال التطهير بمحطة مياه أشمنت الجديدة.

  إذ تتقدم الشركة باعتذارها عن ضعف المياه خلال الفترة المذكورة، بسبب أعمال التطهير اللازمة، لضمان انتظام وجودة  الخدمة، فأنها تناشد المواطنين، وأصحاب المخابز وكل المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضي على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

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FB_IMG_1697207866858
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الجريدة الورقية