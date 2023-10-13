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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

انتهاء التصويت وغلق الصناديق في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء

انتهاء التصويت وغلق
انتهاء التصويت وغلق الصناديق

أغلقت صناديق الاقتراع وانتهى التصويت، منذ قليل، في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، وذلك بمقر النقابة العامة بدار الحكمة، وجميع المقرات الفرعية على مستوى الجمهورية. 

وكانت قد انطلقت في التاسعة من صباح اليوم الجمعة، عملية التصويت بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، واستمرت حتى الساعة الخامسة مساء. 

وتُجرى انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء على منصب النقيب العام وعضوية مجلس النقابة العامة علي مستوى الجمهورية أكثر من 15 عام قيد، وأقل من 15 عاما، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق، ومنصب النقيب بالفرعيات والمقاعد الشاغرة أكثر وأقل من 15 عاما بالنقابات الفرعية. 

ويتنافس على مقعد النقيب العام 9 مرشحين هم: أمين عام النقابة السابق أسامة عبدالحى، وأعضاء مجلس النقابة العامة إيهاب الطاهر، ومحمد سلامة، وأحمد حسين، بالإضافة إلى عبدالإله حجازى، ومحمد طنطاوى، وعلى كامل، ومحمد محمد منير، وأبو المجد الهوارى.

وكان قد تم فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، الثلاثاء 20 يونيو 2023، واستمرت لمدة 10 أيام، حتى يوم الجمعة 30 يونيو 2023، وقد تم إعلان القوائم الأولية لأسماء المرشحين يوم الجمعة 7 يوليو الماضى، وتبع ذلك فتح باب الطعون يوم الإثنين 10 يوليو 2023، ثم فتح باب التنازلات حتى الخميس 27 يوليو 2023. 

يذكر أن انتخابات التجديد النصفي تجري كل عامين، المرة الأولى تشمل نصف أعضاء مجالس النقابات فقط، والمرة الثانية تشمل النصف الآخر بالإضافة إلى مقاعد النقباء على مستوى الجمهورية.

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