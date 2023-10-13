إقبال كثيف في انتخابات الأطباء بالإسماعيلية

شهدت لجنة انتخابات الأطباء البشريين بالإسماعيلية، توافد عدد كبير من الأطباء الذين لهم حق الإدلاء بأصواتهم وأعضاء بالجمعية العمومية فى انتخابات التجديد النصفي بمقر نقابة أطباء الإسماعيلية والتى تجرى تحت إشراف قضائى برئاسة المستشار محمود هاشم نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس اللجنة الفرعية المشرفة على انتخابات النقابة الفرعية.

وأعلنت اللجنة المشرفة على تلقي طلبات المرشحين لانتخابات نقابة الأطباء البشريين بمحافظة الإسماعيلية برئاسة الدكتور خالد عطوة رئيس لجنة انتخابات أطباء الإسماعيلية، تقدم 9 أطباء للتنافس على 5 مقاعد في انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة الفرعية والمقررة اليوم الجمعة 13 أكتوبر.



ويتنافس على منصب نقيب أطباء الإسماعيلية الدكتور هاني عبدالرحمن عضو مجلس النقابة الحالي استشاري الأنف والأذن والحنجرة ووكيل المجمع الطبي بالإسماعيلية.



والدكتورة جميلة نصر رئيس قسم القلب بكلية الطب جامعة قناة السويس.



فيما يتنافس 3 مرشحين على مقعدي فوق السن وهم النقيب الحالي الدكتور سعيد الشربيني والدكتور عمر حسونة استشاري القلب والدكتور محمد مشالي استشاري الباطنة وأمراض الكلى.



ويتنافس 4 مرشحين على مقعدي تحت السن وهم الدكتور أحمد نادر نجم والدكتور عمرو رفعت والدكتورة غدير سعيد والدكتور لؤي سام.



وكانت لجنة الانتخابات بالنقابة العامة للأطباء، قد فتحت باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي، على مقعد النقيب وعضوية مجالس النقابة العوام، ومقعد النقيب الفرعي ومقاعد عضوية مجالس النقابات الفرعية، 20 يونيو الماضي وتم غلق باب الترشح الجمعة 30 يونيو الماضى.



وحددت اللجنة الأوراق المطلوبة عند الترشيح لانتخابات التجديد النصفي، تتضمن ما يفيد سداد اشتراك النقابة عن السنة المنتهية 2022، وصورة بطاقة الرقم القومي، على أن تكون سارية حتى إعلان انطلاق الانتخابات النهائية، وصورة كارنيه النقابة السارى.



وفيما يخص مترشحي القطاعات لعضوية النقابة العامة يشترط أن يكون مقيدا بإحدى النقابات في نطاق القطاع.

وحسب اللجنة فإن المقاعد المقرر إِجراء الانتخابات عليها تشمل النقيب ويشترط قيد أكثر من 15 سنة والنقيب الفرعى ويشترط قيد أكثر من 15سنة وأعضاء مجالس النقابات الفرعية ومقعدان أكثر من 15 سنة قيد.



ومقعدان أقل من 15 سنة قيد لمعظم النقابات الفرعية، ما عدا القاهرة فيصل العدد فيها إلى أربعة أكثر من 15 سنة قيد، وأربعة أقل من 15سنة قيد، والاسكندرية يصبح العدد ثلاثة أكثر من 15سنة قيد، وثلاثة أقل من 15 سنة قيد بالنقابة.

د- أعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية: ثلاثة مقاعد أكثر من 15سنة قيد، وثلاثة مقاعد أقل من 15 سنة قيد و أعضاء مجلس النقابة العوام على مرحلة المناطق الجغرافية: عضو واحد عن كل منطقة.