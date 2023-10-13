سانت كاترين تستقبل 857 سائح لزيارة المعالم الدينية والأثرية

شهد دير سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم إقبالًا سياحيًا من مختلف دول العالم خاصة الهند والدول الأوروبية، وذلك وسط إجراءات احترازية وأمنية على أعلى مستوى.

وقال رئيس مدينة سانت كاترين - أن المدينة استقبلت 857 سائحًا وزائرًا اليوم، وجرى تفويج السائحين للقيام بتنفيذ البرنامج السياحي الخاص بكل فوج.

مشيرًا إلى أن غالبية السياحة الوافدة للمدينة اليوم فضلت زيارة الدير لتفقد المعالم السياحية الدينية والأثرية التي توجد بالدير.

كما أن الأفواج السياحية التي استقبلتها المدينة اليوم معظمها من الهند، ودول أوروبا، وجار تنفيذ برامجهم بشكل طبيعي، إضافة إلى تنفيذ البرامج السياحية بكافة المناطق بالمدينة مثل "صعود جبل موسى، جبل المناجاة، وتناول الطعام والمشروبات البدوية في المخيمات، وزيارة محمية سانت كاترين، وقبر النبي صالح، ومنطقة وادي حبران التي تضم نقوشًا سيناوية قديمة، وجبل عباس ومنطقة جبل الصناع التي تضم العديد من الآثار الإسلامية.