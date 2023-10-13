صور.. إقبال أبناء الأقصر على سيارات التبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين

شهدت حملات التبرع بالدم في محافظة الأقصر؛ لصالح الأشقاء الفلسطينيين، جراء العنف الذي شنه الكيان المحتل على قطاع غزة، إقبالًا كبيرًا من جانب المواطنين، من مختلف الفئات، وكافة المدن بالمحافظة.

جاءت الحملة التي أطلقها رئيس الجمهورية، والتحالف الوطني للعمل الأهلي، بالتعاون مع المؤسسات التنموية بمحافظة الأقصر، والتي تضمنت: مؤسسة حياه كريمة، ومؤسسة صناع الخير، ومؤسسة صناع الحياة، ومؤسسة مصر الخير، والمقرر أن تستمر حتى السادسة من مساء اليوم.

وثمن المتبرعون بالدم، جهود الدولة المصرية في الوقوف بجانب الأشقاء الفلسطينيين، بالتزامن مع إرسال قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية، والمواد الغذائية والعلاجية تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية، مؤكدين أن مصر كانت وستظل القلب النابض للعروبة.

يشار إلى أنه تم تخصيص سيارات متنقلة بمنطقة صلاح الدين بوسط مدينة الأقصر، ومنطقة السوق بمدينة إسنا جنوبي المحافظة، للتبرع بالدم، والتي شهدت إقبال المئات منذ بدء عملها اليوم الجمعة.