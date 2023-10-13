هدوء في انتخابات نقابة الأطباء بجنوب سيناء

وقال الدكتور محمد وائل، نقيب الأطباء البشريين بمحافظة جنوب سيناء، إن أعضاء النقابة نجحوا بالتزكية، حيث لم يتقدم أحد من الأطباء لانتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية لأطباء جنوب سيناء.

وأن أعضاء النقابة، جددوا الثقة في نقيب أطباء جنوب سيناء وأعضاء النقابة الفرعية، وذلك لما قدموه لهم من خدمات خلال الفترة الماضية.

وأشار “ نقيب الأطباء” إلى أن النقابة تضم خيرة أطباء جنوب سيناء وهم:-

الدكتور محمد مجدي النجار الأمين العام.

الدكتور أحمد حسانين الأمين العام المساعد.

الدكتور السيد أبوالمجد أمين الصندوق.

الدكتور هانى محمد جوهر أمين الصندوق المساعد.

الدكتور عصام عبدالمطلب وكيل النقابة.

الدكتور هاني صبري عضو.

والدكتور محمد شلاطة عضو.

الدكتور محمد علاء الدين محمد عضو.

كما أن من لهم حق الإدلاء بأصواتهم في انتخابات النقابة العامة 650 طبيبا وطبيبة.