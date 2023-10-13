غلق حمام موسى السياحي بجنوب سيناء لأعمال الصيانة

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة الطور التابعة لمحافظة جنوب سيناء، عن غلق منطقة حمام موسى السياحي لمدة يومين، وذلك لإجراء الصيانة الدورية لحمامات المياه الكبريتية.

وقال مبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، إن حمام موسي يشهد إقبال كبير على زيارتها سواء من قبل مواطني المدينة، أو زائريها، لذا يجري باستمرار إجراء صيانة دورية لحمامات السباحة التي توجد بها، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح رئيس المدينة، أنه تقرر غلق المنطقة اليوم وغدًا السبت، لغسل أحواض المياه، وتغيير مياهها، والتأكد من كفاءة أعمال الصرف للمياه.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بالحفاظ على كفاءة عمل الحمامات، والتأكد من مدى صلاحية المياه التي تتدفق في الحمامات باستمرار، بالتنسيق مع مديرية الصحة، حرصًا على سلامة المترددين على المنطقة.



