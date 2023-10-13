شواطئ جمصة خالية من المصطافين بعد بدء العام الدراسى

جولة سريعة على شواطئ وشوارع مصيف جمصة لتشاهد الشواطئ خالية والمبانى والشقق التى يؤجرها الوافدون من المحافظات المجاورة خالية تسكنها الأشباح، والكورنيش لا يقصده سوى عدد قليل من أهالى مدينة جمصة المقيمين بالمدينة صيفًا وشتاءً مع بداية العام الدراسى وانتهاء موسم الصيف.

وقال عصام الهوارى، مقيم بمدينة جمصة: إن المصيف يشهد إقبالًا منخفضًا قبل بداية العام الدراسي، وذلك لتوديع المصطافين وانتهاء موسم الصيف، مضيفًا أنه مع بدء موسم المدارس تصبح المدينة خالية تمامًا من الزائرين وتعتمد على سكانها فقط.

وأضاف: أن موسم الصيف فى مصيف جمصة يبدأ من بداية أواخر شهر مايو، وينتهي في منتصف شهرسبتمبر

وكان الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وجه أحمد حمدي، رئيس مركز ومدينة جمصة بالاهتمام برفع كفاءة الشواطئ والشوارع والميادين بمدينة جمصة السياحية والعمل على التطوير الدائم لاستقبال المصيفين خلال فصل الصيف المقبل .

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بضرورة رفع كفاءة الشوارع والميادين حرصا على توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، وفى إطار خطة محافظة الدقهلية لرفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المحافظة، كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، المهندس أيمن عزت، رئيس مدينة جمصة، رئيس مدينة جمصة بالاستمرار فى أعمال رفع كفاءة الشاطئ والشوارع والميادين بمدينة جمصة.

وأوضح رئيس مدينة جمصة أنه تنفيذًا لتكليفات محافظ الدقهلية فقد تمت متابعة أعمال رفع القمامة والمخلفات وكنس الأتربة وإزالة الرمال وعمل مسح شامل للشوارع الرئيسية والفرعية للمدينة ومنطقة الشيخ زايد وتنظيف البيلاج والشاطئ ومنطقة 15 مايو من خلال فريق العمل التنفيذى لرئاسة المدينة، كما تم متابعة أعمال سيارات كسح مياه الصرف الصحى بتقسيم 15 مايو، وكذا أعمال رش المبيدات للمقاومة الأرضية للقضاء على الحشرات ببلاعات الصرف الصحي وصناديق القمامة.