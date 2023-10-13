انقطاع الاتصال مع طاقم قناة القاهرة الإخبارية في غزة (فيديو)

أعلن الإعلامي أحمد الطاهري، انقطاع الاتصال مع معظم أطقم قناة “القاهرة الإخبارية” في قطاع غزة منذ قليل.

وحمل خلال تقديمه برنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، سلطة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية أمن وسلامة طاقم القنوات الإخبارية، مؤكدًا أنه جرى الاعتداء على أطقم قناة “القاهرة الإخبارية” في القدس.

وتتعمد قوات جيش الاحتلال منذ بداية عدوانها على قطاع غزة، استهداف الصحفيين، وذلك من أجل طمس حقيقة جرائمها.

استشهاد صحفيين في قصف غزة

تعرض موقع عمل صحفيين فلسطينيين منذ أيام لاستهداف من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، ما أسفر عن استشهاد اثنين منهم وإصابة الثالث.

قصفت طائرات الاحتلال برج حجي في شارع المؤسسات بقطاع غزة، وجرى تدميره بالكامل، وتوفي الصحفي سعيد رضوان الطويل، رئيس تحرير موقع الخامسة للأنباء وهو من سكان محافظة رفح، والصحفي محمد رزق صبح، المصور لوكالة خبر ويعيش في غزة. كما أصيب الصحفي هشام النواجحة، من سكان محافظة رفح، بجروح خطيرة وتم نقله للعناية المركزة في مجمع الشفاء الطبي.