توافد أهالي الفيوم على حملة "حياة كريمة" للتبرع بالدم لفلسطين

توافد أهالي الفيوم على حملة "حياة كريمة" و"التحالف الوطنى" بالتبرع بالدم لفلسطين فى ميدان المسلة وأمام ستاد الفيوم.

وكانت حملة لـ مؤسسة "حياة كريمة" والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى للتبرع بالدم بمحافظة الفيوم لصالح فلسطين والمتضررين من الفلسطينيين فى غزة، فى ميدان المسلة وأمام ستاد الفيوم وتواجد أعضاء مؤسسة حياة كريمة بالفيوم والمتطوعين لمساعدة وتنظيم المتبرعين بالدم خلال قيامهم بالتبرع.

أكد الدكتور عماد عادل عبدالعاطي المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الفيوم، إن المؤسسة أطلقت المبادرة بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لجمع التبرعات بالدم لصالح أهالينا بفلسطين، لافتا إلى أن الحملة تأتى فى إطار حرص مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى على دعم الشعب الفلسطينى الشقيق وتقديم المساعده والمساندة له.

وأضاف أن الحملة تم إطلاقها اليوم عقب صلاة الجمعة بمدينة الفيوم بموقعين أحدهما بميدان المسلة والآخر بجوار ستاد الفيوم الرياضي بمنطقة لطف الله.

ووضح عماد عبدالعاطى إلى أن سيارات التبرع بالدم تواجدت بتلك المواقع المذكورة من بعد صلاة الجمعة وتستمر لنهاية اليوم.