عكاشة: يوجد حالة لشيطنة القضية الفلسطينية من خلال وسائل الإعلام الغربية

قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه يوجد الآن حالة لشيطنة القضية الفلسطينية من خلال وسائل الإعلام الغربية وتشبيهها بالإرهاب.

الجماعات المتطرفة

وأضاف “عكاشة” خلال حواره مع برنامج “كلام في السياسة” المذاع عبر قناة “إكسترا نيوز” اليوم الجمعة، أن الاحتلال يقوموا بمساواة حماس بالجماعات المتطرفة مثل داعش، وبعدها قاموا بمساواة الفلسطنينين بداعش كمحاولة لمغازلة الرأى العام الدولى بأن هذه الحرب تعتبر حرب دينية مع تنظيمات متطرفة.

القضية الفلسطينية

وأكد أنه يوجد مشاركة سياسية وعسكرية ضد القضية الفلسطينية، موضحًا أنه لم يقف الأمر عند مسألة إدارة واشتراك الولايات المتحدة للجانب السياسي، بل تبعها وصول وزير الدفاع الأمريكي إلى الأراضي الإسرائيلية.

وشدد على أن هناك استخدام للقضية الفلسطينية كساحة لتصفية الحسابات، وهذا شبيه لما حدث في العراق وسوريا، والأرض بفلسطين أكثر حساسية وخطورة.