خالد عكاشة: محاولات أمريكية وإسرائيلية لتشويه القضية الفلسطينية (فيديو)

أكد العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تلعب دورًا كبيرًا في صناعة القرار الإسرائيلي المتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأضاف خلال لقائه بمع برنامج “كلام في السياسة” المذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أن وزير الخارجية الأمريكي زار إسرائيل وحضر اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي، مما يعكس تعاونًا كاملاً بين الولايات المتحدة وإسرائيل في صنع القرار السياسي المتعلق بفلسطين.

وأوضح أن الولايات المتحدة شريكة في صناعة وزارة الحرب الإسرائيلية وتؤكد جميع المصادر الأمريكية والإسرائيلية على الدور القوي للولايات المتحدة في النخبة السياسية الإسرائيلية.

وذكر أن هناك محاولة لتشويه القضية الفلسطينية من خلال وسائل الإعلام، إذ يقومون بتشبيهها بالإرهاب ومجموعات متطرفة مثل داعش، موضحًا أن هذه المحاولة تهدف إلى مغازلة الرأي العام العالمي من خلال تصوير الصراع كحرب دينية ضد تنظيمات متطرفة.

وأشار إلى أن الدور الأمريكي لم يقتصر على الجانب السياسي فحسب، بل تمتد أيضًا إلى المشاركة العسكرية، لافتا إلى أن هناك مشاركة سياسية وعسكرية ضد القضية الفلسطينية.

وتابع أن استخدام القضية الفلسطينية كساحة لتصفية الحسابات بين الأطراف المختلفة يشكل تهديدًا خطيرًا، يشبه ما حدث في العراق وسوريا، مؤكدا أهمية الحفاظ على حساسية الأرض الفلسطينية وخطورة المخاطر التي تواجهها.

دعم أمريكا لإسرائيل

تصر الولايات المتحدة على محاولات إظهار دعمها الكامل للاحتلال الإسرائيلي وعدوانه على غزة، سواء بإرسال المساعدات العسكرية أو بوصول وزرائها واحدًا تلو الآخر للمستوطنات الإسرائيلية.

ووصل وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الجمعة، إلى إسرائيل، في زيارة رسمية تأتي بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بيوم واحد.

وأكد أوستن، خلال لقائه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن الولايات المتحدة تدعم الاحتلال بشكل كامل.

وزير الخارجية الأمريكي في إسرائيل

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، وصل إلى إسرائيل أمس الخميس.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي، عقده أمس الخميس، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تل أبيب: إن الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل مع كل الأطراف في المنطقة التي مازالت تلتزم بالحفاظ على شرق أوسط أكثر أمنا وازدهارا.