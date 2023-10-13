خالد عكاشة: يوجد اجتياح لقوات الاحتلال من الشمال إلى الجنوب

قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه يوجد اجتياح لقوات الاحتلال من الشمال إلى الجنوب، وذلك سبب إلقاء المنشورات لأهالي مدينة بيت لاهيا للاندفاع نحو الجزء الجنوبي من قطاع غزة ووجود تحشيد كبير بالشرق، حيث يقوموا بعزل منطقة بيت لاهيا وبيت حنون وأخذ كتله كبيرة بعمق قطاع غزة لا تقل عن 20 كم.

وتابع “عكاشة” خلال حواره في برنامج “كلام في السياسة” المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة، أنه يوجد حالة هلع لدى سكان فرنسا وألمانيا، وكل المنظمات الدولية قامت بإخلاء مقرها صباح هذا اليوم واتجهوا إلى الجنوب للنظر إلى التهديد الإسرائيلي بجدية كبيرة.

فرنسا وألمانيا:

ونوه إلى أن أن إخلاء فرنسا لرعاياها داخل فلسطين، وألمانيا أيضًا قامت بالإخلاء ومستمرة به وكل ذلك دليل على وجود تبادل معلومات بين الولايات المتحدة الأمريكية وهذه الدول.

الجيش الإسرائيلي:

نوه إلى أن المشهد الآن يتمثل بوجود عدد كبير من وحدات الجيش الإسرائيلي على أراضٍ تسمى بغلاف قطاع غزة بالشمال والشرق، ويتمثلوا بوجود 250 ألف عسكرى إسرائيلي في بيت حنون وبيت لاهيا بالشمال وبالشرق عند المعبر الفلسطيني الإسرائيلي المغلق الذي يربط قطاع غزة بالأراضي الفلسطينية.