الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سون يفوز بجائزة لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي ويتفوق على صلاح

سون
سون

حصد الكوري سون هيونج مين لاعب فريق توتنهام هوتسبير، جائزة الأفضل في الشهر بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، متفوقا على النجم الدولي محمد صلاح لاعب ليفربول.
 

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سون يقود تشكيل توتنهام لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي

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سون يفوز بجائزة لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي ويتفوق على صلاح


وكان سون يتنافس مع محمد صلاح وجوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي، وأولي واتكينز مهاجم أستون فيلا، وجارود بوين لاعب وست هام، وكيران تريبييه نجم نيوكاسل يونايتد،ـ وبيدرو نيتو نجم ولفرهامبتون.

أحرز سون هيونج مين 6 أهداف مع توتنهام خلال شهر سبتمبر في 4 مباريات مع السبيرز، من ضمنهم ثلاثية في شباك بيرنلي.

كما سجل هدفين في مرمى آرسنال بديربي لندن، كما أحرز هدفا في شباك ليفربول.
 

سون يعادل إنجاز أساطير البريميرليج

 

وحقق سون جائزة الأفضل 4 مرات في مسيرته الكروية، ليعادل إنجاز آلان شيرر أسطورة نيوكاسل، وتييري هنري أسطورة آرسنال وزميله الهولندي دينيس بيركامب، وفرانك لامبارد أسطورة تشيلسي، وبول سكولز أسطورة مانشستر يونايتد، ومحمد صلاح، وراشفورد نجم اليونايتد وزميله برونو فيرنانديز، وجيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

وفاز سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي السابق، وهاري كين مهاجم توتنهام السابق بالجائزة سبع مرات، فيما حصد ستيفن جيرارد وكريستيانو رونالدو الجائزة في 6 مناسبات، وواين روني وروبين فان بيرسي 5 مرات.
 

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