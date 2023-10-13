غدًا.. انقطاع المياه عن مدينة طما لأعمال الصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن انقطاع المياه بالأدوار العليا بمدينة طما وقرى السكساكا وقاو غرب ومشطا والعتامنة وكوم العرب والمدمر وكوم أشقاو والسعادة والحسامدة والحديقة بمركز طما بسوهاج، السبت 14 اكتوبر 2023 فى تمام الساعة الواحدة صباحًا وحتى الخامسة فجرًا من اليوم نفسه، ولمدة 4 ساعات صرَّح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال الصيانة بالمحطة.

أوضح حسن محمود مدير الخط الساخن أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو محمول والرقم: 01207125125 من خلال خدمة الواتس آب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشــركة الإلكتروني: www.scww.com.eg، وأنه سيتم تشغيل المحطات الارتوازية كافة بكامل طاقتها، كما تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانًا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات، بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.