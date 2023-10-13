من بينهم أجنبية.. إصابة 7 أشخاص إثر حادث تصادم بالمريوطية

أصيب 7 أشخاص من بينهم أجنبية بعدة إصابات بالغة إثر حادث تصادم عدد 4 سيارات ملاكي بطريق المريوطية المتجه إلى البدرشين.

كانت أجهزة الأمن بالجيزة، قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين 4 سيارات ملاكي وإصابة 7 أشخاص من بينهم أجنبية وتم نقلهم على الفور إلى أقرب مستشفى.

وتم رفع أثار الحادث وإبعاده عن الطريق وإعادة فتح الطريق أمام السيارات.

بينما وضعت الإدارة العامة للمرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.