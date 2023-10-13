مصرع شاب بالنزهة من الطابق السابع وتعرضه لنزيف حاد

كشف تقرير الطب الشرعي فى حادث مصرع شاب بالنزهة إثر سقوطه من شرفة منزله بالطابق السابع فى منطقة جسر السويس، أن المتوفى تعرض لحالة نزيف حاد نتيجة كسر فى قاع الجمجمة، بالإضافة إلى وجود كدمات وإصابات متفرقة بالجسد.

وكانت نيابة النزهة أمرت بإعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة الحقيقى، وأفاد مقربون من الضحية بسقوطه أثناء إجراء بعض أعمال الصيانة بالشقة سكنه.

البداية كانت بالعثور على الأهالي على جثة شاب أسفل عقار بمنطقة النزهة الجديدة، وتم نقله إلى المستشفى التي أخطرت النيابة بوصول الشاب جثة، متأثراً بإصابته.

انهيار عقار بالنزهة

بينما ‏انهارعقار مهجور بالقاهرة مكون من ٣ طوابق وذلك دون اصابات، تم تحرير محضر، وباشرت النيابة التحقيق.

وتبلغ لعمليات النجدة بسقوط عقار مكون من ٣ طوابق بدائرة قسم شرطة الخليفة، علي الفور وجه اللواء اشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بسرعة انتقال أجهزة الأمن وفرق الإنقاذ البري بقيادة اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة.

وتبين من الفحص ان العقار مكون من طابقين بعد الارضي علي مساحه ٧٠ متر حوائط حامله واسقف خشبية ومهجور وخال من السكان .

كما تبين سقوط المنزل حتي سطح الارض دون حدوث إصابات او محتجزين ، وجار الاستعلام من الحي عن وجود قرار ازالة للعقار او من عدمه .