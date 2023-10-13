مدرب الجزائر:  لهذا السبب تمنيت مواجهة مصر منذ سنوات

تحدث جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، عن قرعة نهائيات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، ولقاء مصر وديا بالإمارات.

وقال بلماضي : أنه كان يتمنى مواجهة المنتخب المصري منذ سنوات.

وأوقعت القرعة التي سحبت في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار مساء يوم الخميس، المنتخب الجزائري في المجموعة الرابعة رفقة بوركينافاسو، وموريتانيا وأنجولا.

وقال بلماضي،: منتخب بوركينافاسو، فريق أكثر من صلب ومتماسك وجدي، لم تعد هناك فرق صغيرة، علينا أن ندرك هذا جيدا، وأحترم كل المنتخبات، سندرس منافسينا من جميع النواحي وسنحضر لهم بكل جدية.

ولفت بلماضي، أنه من حق الشعب الجزائري أن يحلم بالتتويج بلقب كأس إفريقيا مثلما يطمح هو شخصيا لتحقيق هذا الهدف، بيد أنه نبّه أن خزينة الاتحاد الجزائري لا يوجد بها إلا كأسين إفريقيتين في إشارة واضحة إلى صعوبة الفوز بـ" الكان".

وكشف أنه كان يتمنى مواجهة المنتخب المصري منذ سنوات، معربًا عن ارتياحه للمواجهة التي ستجمع المنتخبين الاثنين المقبل بأبوظبي في الإمارات.

وتابع: قبل 4 أو 5 سنوات، كنت اتساءل متى سنواجه مصر، لست أنا من ينظم المباريات، لكن اليوم الحمد لله، سنلاقي منتخب قوي خاصة أنه سيكون مدعوما بجالية كبيرة متواجدة في الخليج.

ورفض بلماضي، وصفه بـ"وزير السعادة"، مشددا أن هذا الوصف يليق باللاعبين لأنهم يقدمون أفضل ما لديهم ويعملون على إسعاد الشعب الجزائري.

ولم يخف مدرب الجزائر سعادته بالأداء الذي قدمه اللاعبون في مباراة الرأس الأخضر، مشيدا في المقام الأول بمحمد الأمين عمورة، وأيضا الوافد الجديد امين جويري، متمنيا له التسجيل في المباراة المقبلة أمام مصر.