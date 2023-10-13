"مأساة ماكبث".. ضمن ليالي السينما لنادي أدب قصر ثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بمواقعه، ضمن البرنامج المعد من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، الخاص بشهر أكتوبر، يأتي هذا تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وذلك بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.

خلال ذلك تم عرض فيلم The Tragedy of Macbeth، إحدي روائع ويليام شكسبير الخالدة، ضمن ليالي السينما التي ينظمها نادي الأدب بقصر ثقافة الفيوم، أعقب العرض، مناقشة حول الفيلم، أدار المناقشة الشاعر أسامة سند، والمفكر عصام الزهيري.

خلال العرض أشاد الزهيري بالفيلم، واختيار نادي الأدب لأعمال تتسم بالجمال، والفكر، مشيرا إلى مأساة ماكبث، وأهم أحداثه، وأيضا ماتضمنه الفيلم من موسيقي تصويرية، وتسارع الأحداث في فترة منذ ٢٠٠ عام، كذلك عظمة إعادة إنتاج مثل هذا العمل، لأكثر من ٤٠٠ عمل بين مسرح وفيلم ودراما تلفزيونية، كما ناقش الأبعاد النفسية للقضايا الإنسانية، وعبقرية شكسبير في العرض الدرامي.

وفي ذات السياق، عبر الروائي محمد جمال الدين عن جماليات النص والإخراج في مأساة ماكبث الأدبي، والدرامي، واصفا أنها أيضا ملهمة، موضحا تسليط المخرج الضوء علي إختصار مشاهد الحروب والنزاعات، خلال الأحداث.

كما أشار "جمال الدين" إلى نجاح الفيلم في تقديم الأفكار والعبارات، والجمل الشعرية، مما جعل للعمل حس أدبي عميق، ربط بين الفضيلة والخير، مناهضا الجريمة والشر، وهو ما يعد أحد أهم مميزات العمل.

فيلم “مأساة ماكبث” دليل على عظمة الأدب الانجليزي في الخير والسلام..

فيما أكد الكاتب سامي حنا، علي عظمة أعمال الأدب الانجليزي، وفترة مابين توحش الشر، وانتزاع الفضائل من المجتمع، ليكتب شكيبير عن أحلام الشعوب التي تجنح إلي السلام، والخير والجمال، والفضيلة.

'' مأساة ماكبث‏'' هو فيلم دراما أبيض وأسود أمريكي إنتاج 2021، من إخراج الأخوان كوين مبني على مسرحية وليم شكسبير، الفيلم من بطولة دنزل واشنطن، فرانسيس مكدورماند، وكوري هوكينز، وإخراج چويل كوين.

تدور أحداث الفيلم حول نجاح ثلاث ساحرات في إقناع لورد اسكتلندي بأنه سيغدو ملكًا بالمستقبل، وبمساعدة زوجته الطموحة يسعى لتحقيق النبوءة والسيطرة على مقاليد القوة والحكم.

جاء ذلك ضمن الفعاليات والأنشطة التي يقدمها فرع ثقافة الفيوم، ومن خلال أنشطة نادي أدب قصر ثقافة الفيوم، بحضور الكتّاب والمثقفين والمبدعين ورواد الفرع.