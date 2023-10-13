انطلاق منافسات اليوم الثاني من بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة

انطلقت صباح اليوم الجمعة، منافسات اليوم الثاني من بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة في نسختها الثامنة والمقرر إقامتها في صالة رقم 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 12 وحتى 15 أكتوبر الجاري.

وتستكمل اليوم مباريات الدور التمهيدي إضافة إلى خوض مباريات ثمن النهائي من منافسات "فردي الرجال - فردي السيدات - زوجي الرجال - زوجي السيدات - الزوجي المختلط" للريشة الطائرة.

المشاركون في بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة

ويشارك في بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة 172 لاعبا ولاعبة من 25 دولة وهم: "البرتغال - موريشيوس - جنوب أفريقيا - ألمانيا - ماليزيا - إيطاليا - الإمارات - الهند - إنجلترا - الجزائر - الأردن - سيريلانكا - البحرين - استونيا - كينيا - فرنسا - كرواتيا - كندا - الدنمارك - لوكسمبورج - السعودية - بولندا - أوغندا - المجر - بالإضافة إلى مصر.

وتشهد بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة حضور مكثف من قبل مسؤولي الاتحاد الأفريقي والدولي للعبة حيث تستضيف القاهرة إلى جوار البطولة الدولية الدورة تدريبية الخاصة بالإدارة وتنظيم البطولات والمسابقات والتي سيحضرها عدد كبير من أعضاء ومجالس إدارات بعض الاتحادات القارية ولاعبين سابقين بهدف إثقالهم بالخبرات اللازمة.