إقبال كثيف على التصويت في انتخابات نقابة الأطباء بالبحر الأحمر

تشهد انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء الفرعية بالبحر الأحمر، اليوم الجمعة، إقبالا متوسطا علي الانتخابات عقب صلاة الجمعة

وبدأ توافد أطباء البحر الاحمر على مقر نقابة الأطباء بالغردقة للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالبحر الأحمر، حيث يتنافس 4 أطباء فوق السن (أكثر من 15سنة ) على مقعدين وهم:-

1- دكتورة اسماء محمد يوسف

2- دكتور امجد كامل عطية

3- دكتور صموئيل توفيق تادرس

4- دكتورة مروة حمدى

كما يتنافس 3 أطباء تحت السن (أقل من 15سنة ) على مقعدين :-

1- دكتور احمد شافى

2- دكتور اسلام عبد الرشيد

3- دكتور محمد النجار

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد عبد المالك نقيب أطباءالبحر الأحمر الحالى فاز بالتزكية، هذا ويبلغ عدد الأطباء الذين لهم حق التصويت بالبحر الأحمر 1500طبيب تقريباً.