"حياة كريمة" و"التحالف الوطني" يطلقان حملة للتبرع بالدم لصالح مصابي فلسطين

أطلقت اليوم الجمعة، مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى حملة للتبرع بالدم بمحافظة الاسماعيلية لصالح فلسطين والمتضررين من الفلسطينيين فى غزة.



وتواجدت سيارات التبرع بالدم أمام مسجدي أبوبكر الصديق والمطافي بوسط مدينة الإسماعيلية بمشاركة المئات من متطوعي التحالف ومؤسسة حياة كريمة .

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر فى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطينى الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف الذى أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين .