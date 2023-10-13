تنفيذا لتوجيهات محافظ جنوب سيناء

فعاليات ثقافيه وفنيه على هامش معرض شرم الشيخ الاول للكتاب ابتداء من اليوم الجمعه ولمده أسبوع

عقب افتتاحه فعاليات معرض شرم الشيخ الاول للكتاب بمدينه شرم الشيخ امس يرافقه الدكتور احمد بهي الدين رئيس الهيئه العامه للكتاب،

وجه اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بإعداد برنامج عروض ثقافيه وفنية وترفيهيه لزوار معرض الكتاب من المواطنين وطلاب الجامعات والمدارس، من اجل الارتقاء بالوعي الثقافي وإلقاء الضوء على أهمية الكتاب والقراءه لدى الجميع ،

وعلى اثر هذه التوجيهات اقيم اجتماع مساء امس برئاسه اللواء احمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظه والدكتور احمد بهي الدين رئيس الهيئه العامه للكتاب وشمل مديرى مديريات التعليم والثقافه ومديرى المدارس وعدد من الادارات المعنيه المختلفه ،

حيث تم اعداد برنامج يومي للعروض الثقافيه والترفيهيه والفنيه والذي يشمل عدد من الفقرات الاستعراضيه عن طريق فرق الفرق التابعه لفرع ثقافه جنوب سيناء ،كما سيتم تنظيم عدد من الرحلات المدرسية من مدارس شرم الشيخ وعدد من المدن المجاورة لزيارة المعرض وذلك تحت اشراف المحافظة ،

وتقام العروض ابتداء من اليوم الجمعه 13/10 وحتى الخميس 19/10/2023 على ان تبدا هذه العروض في تمام الساعه 8:00 مساء امام السوق التجاري القديم كما هو مبين في الجدول المرفق