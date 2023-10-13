رئيس جامعة سوهاج يوجه فريق بيت التطوع بتكثيف حملات التوعوية بمخاطر الإدمان

اجتمع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، مع فريق عمل بيت التطوع التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالمحافظة، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ندا عبد المحسن الأستاذ بكلية الطب ومنسق الجامعة للتعاون مع الصندوق، والدكتور حمدي حسانين مدير وحدة الاستدامة، والدكتور محمد شحاته منسق الصندوق، وعدد من الطلاب المتطوعين.

وأشاد الدكتور حسان النعماني، بالتعاون المثمر مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي فى تعزيز الوعى والتثقيف بين الشباب لمواجهة مشكلة الإدمان، وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، والبرامج الوقائية والعلاجية والتأهيلية المقدمة لحماية الشباب من مخاطر الإدمان، موضحاً أن الإجتماع ناقش خطة عمل بيت التطوع للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وضرورة تكثيف الحملات التوعوية والأنشطة والفعاليات المقرر تنفيذها بهدف رفع الوعى بخطورة تعاطي المواد المخدرة، وآثرها الضار على حياة الفرد والمجتمع.

وأشار النعماني، إلى أن قضية الإدمان والتعاطي من القضايا المهمة التى تحرص الجامعة على التصدي لها ومحاصرتها، وذلك من خلال التعاون مع الصندوق فى تنظيم سلسلة من الندوات التوعوية والأنشطة الطلابية المتنوعة، لدعم خطط الدولة فى محاربة محاربة تلك القضية وحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان.

وقالت الدكتورة ندا عبد المحسن، أنه خلال الاجتماع تم مناقشة الفعاليات التى نفذها فريق العمل منذ بداية العام الدراسي الجديد داخل الجامعة وخارجها، والأنشطة المقرر تنظيمها فى الفترة المقبلة، مضيفة أنه تم عقد اجتماعات مماثلة مع نواب رئيس الجامعة، لوضع الخطوط العريضة لخطة عمل بيت التطوع، وكيفية جذب المزيد من المتطوعين للانضمام والمشاركة الفعالة فى مواجهة الإدمان، والاتفاق على تنظيم ندوات توعوية بالتعاون مع وحدة الاستدامة.

وقال الدكتور محمد شحاته، أنه يتم تنظيم ندوات توعوية ومحاضرات تثقيفية بشكل يومي لأكبر عدد من الطلاب بمقري الجامعة القديم والجديد، وبالمدارس داخل المحافظة لنشر الوعي بخطورة الإدمان وتأثيره على مستقبل الشباب، بالإضافة إلى إجراء اختبارات قبول لتقييم قدرة وكفاءة الطلاب الراغبين فى الانضمام للعمل ببيت التطوع، مؤكداً على أن بيت التطوع بالجامعة يعد منارة للوقاية من الإدمان، وهو مقر دائم للصندوق داخل الجامعات المصرية، حيث يستقبل الطلاب طوال العام الدراسي، لتوعيتهم والرد على استفساراتهم مجاناََ وبسرية تامة، ومن خلال الاتصال على الخط الساخن "16023"، لتصحيح بعض المعتقدات الخاطئة بثقافة التعاطي والإدمان.