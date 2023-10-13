قياسات أوزان للاعبي الزمالك قبل مواجهة سموحة

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقياسات أوزان على هامش تدريب اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب نادي الترسانة، استعدادا لمباراة سموحة المقبلة.

وجاء قرار الجهاز الفني للزمالك في ظل حصول اللاعبين على راحة سلبية لمدة 48 ساعة من التدريبات الجماعية، على أن يخضعون مجددا لقياسات أوزان من جديد عقب استئناف التدريبات.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تطورات إصابة أوباما مع الزمالك

وكشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك عن نتيجة الأشعة التي خضع لها يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال الدكتور محمد أسامة إن الأشعة اثبتت تحسن موضع الإصابة التي يعاني منها "أوباما" بشد في العضلة الأمامية.

وشدد رئيس الجهاز الطبي على أن الأمور تسير بشكل جيد، وسيخضع اللاعب لفحص طبي عقب استئناف التدريبات لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية.