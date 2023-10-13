بقميص قصير جورجينا تشعل الأجواء

شاركت عارضة الأزياء جورجنيا حبيبة لاعب كرة القدم العالمي كرستيانو رونالدو متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

الهوت شورت يعكس قوام جورجينا الرياضي

واستعرضت جورجينا رودريجيز قوامها الممشوق، حيث ارتدت هوت شورت جينز ونسقت عليه قميص حريري قصير كشف عن خصرها صمم من قماش الساتان باللون البطيخي، عكست الإطلالة رشاقتها وجسدها الرياضي.

واختارت لم خصلات شعرها للوراء كعكه ووضعت مكياجا جذابا متناغما مع لون بشرتها الخمرية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

جورجينا

جورجينا رودريغيز هيرنانديز (بالإسبانية: Georgina Rodríguez Hernandez؛ مواليد في 27 يناير 1994) هي مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي وعارضة أزياء، وراقصة وممثلة أرجنتينية إسبانية. بدأت حياتها المهنية بعد التعرف على نجم كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو، وكذلك عملها في مجال الأزياء، تمكنت من كسب أكثر من 40 مليون متابع عبر حسابها الشخصي في إنستغرام. ظهرت على غلاف مجلة «صحة المرأة» الإسبانية في عدد يوليو 2018 وظهرت لها صورة فوتوغرافية في مجلة «هاربر بازار» في عدد يوليو 2018. كما ظهرت على أغلفة العديد من المجلات الأخرى في الماضي، بما في ذلك «مجلة في أي بي» (البرتغال)، و«مجلة الحب» (إسبانيا)، و«مجلة نوفا جينتي» (البرتغال)، و«مجلة لوكس» (البرتغال) و«مجلة المغنية دونا» (إيطاليا).

وُلدت في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس في الأرجنتين لأب إسباني-أرجنتيني وأم إسبانية من مورسيا (مرسية). وكانت عائلتها، بما في ذلك أختها الكبرى، تعيش مع أقاربها من جهة الأب. عندما كانت رودريغيز تبلغ من العمر عامًا واحدًا، قررت والدتها أنها تريد العودة إلى إسبانيا، وانتقلت العائلة إلى مدينة جاكا شمال إسبانيا في مقاطعة هويسكا (وشقة).

بدأت رودريغيز حياتها المهنية كراقصة، حيث درست الباليه الكلاسيكي منذ أن كانت في الرابعة من عمرها. انتقلت بعد ذلك إلى مدريد لمتابعة مهنة في مجال الأزياء، حيث عملت كمساعدة مبيعات في أحد متاجر غوتشي، في الوقت الذي عاشت فيه حياة هادئة طوال معظم حياتها المهنية المبكرة، تغير كل شيء بعد معرفتها نجم ريال مدريد وقتها كريستيانو رونالدو. لفت الزوجان الانتباه إلى أنفسهم من خلال نزهة منتظمة معًا، وفي غضون بضعة أشهر، ارتقت من مجرد اهتمام لاعب كرة القدم إلى صديقته الرسمية. إذا صدقت التقارير، فهي حريصة على الاستفادة من شهرتها الجديدة لتأسيس نفسها كعارضة أزياء مشهورة.

بنت جورجينا أيضًا مسيرة مهنية ناجحة كعارضة أزياء ومؤثرة. ظهرت في حملات لعلامات تجارية مثل غوتشي وبرادا وشانيل. وهي أيضًا مؤلفة كتاب "صوي جورجينا" الذي نُشر عام 2022.

جوجينا هي أيضًا فاعلة خير وهي سفيرة منظمة إنقاذ الطفولة. عملت على رفع مستوى الوعي حول فقر الأطفال وتبرعت بالمال للعديد من الجمعيات الخيرية الأخرى.