طاحونة غلال تعمل بقوة مياه بحر يوسف بالفيوم

تعد محافظة الفيوم من أهم المناطق السياحية في مصر لما تضمه من تاريخ عريق على مر العصور، ويشمل العديد من الآثار الرومانية والفرعونية.

وتضم المحافظة مجموعة المتاحف والبحيرات والوديان، كما تمتلك الفيوم سياحة جاذبة للزوّار من داخل مصر وخارجها، ومن أهمها سياحة اليوم الواحد نظرا لقربها من القاهرة.

وتتميز المحافظة بمجموعة رائعة من المناطق السياحية والأثرية والمحميات الطبيعية والمعالم الساحرة، بالإضافة إلى السواقي المنتشرة في كافة أنحاء المحافظة، ومن ضمن هذه المعالم التاريخية تأتي الطاحونة التى تعمل بقوة المياه في بحر يوسف، وهي عبارة عن طاحونة مائية شبه مكتملة وساقية قطرها يصل لستة امتار، وهي واحدة من عدة طواحين مائية فى محافظة الفيوم مازالت باقية حتى الآن وتقع فى عزبة صغيرة تدعى عزبة الطاحونة فى بمنطقة أرض عبدالله مسعود التابعة لقرية البسيونية بمركز الفيوم وتبعد بحوالى 12 كيلو مترا شرق مدينة الفيوم. وتعد الطاحونة التي بنيت من الطوب اللبن منذ أكثر من 150 سنة وخلال فترة الستينيات من القرن الماضى أُعيد بنائها مرة أخرى بالطوب الاحمر، وظلت تعمل حتى توقفت عن العمل فى بداية الثمانينيات، وكانت تقوم بطحن الغلال من الحقول المجاورة للطاحونة.

سرعة المياه تتحكم في درجة نعومة طحين الغلال

تحتوى الطاحونة بداخلها على ثلاثة أماكن لطحن الغلال وكل مطحنة تتكون من جزئين الجزء السفلى موجود فى المياه ويحتوى على المرواح الخشبية التى تدور بقوة اندفاع المياه اما الجزء العلوى فيحتوى على حجر الطحن وهو من الحجر الصوان وقادوس خشبى يوضع بداخله حبوب القمح، وتحتوى على أدوات للتحكم فى سرعة حركة حجر الطحن وذلك لإعطاء درجات مختلفة من نعومة الدقيق المطحون.

وعلى بُعد خطوات قليلة من الطاحونة توجد الساقية التي يصل قطرها الى حوالى ستة امتار وبالقرب منها يوجد "بغلة الساقية" وهو عبارة عن مبنى من الطوب الاحمر تستند إليه السواقى وكان هذا المبنى هو موقع الساقية الأصلي حتى تم نقل الساقية الى موقعها الحالى.

وتعد الطواحين المائية وسواقى الهدير رموز فيومية فريدة من نوعها فى الريف المصرى تم استخدامهم فى الفيوم إبان العصر الرومانى نتيجة لطبيعة منخفض الفيوم واختلاف مناسيب الترع والقنوات على أرضها، التى تشهد إرتفاع وانخفاض طبيعة الفيوم المتدرجة بين 22 مترا فوق سطح البحر و45 مترا تحت سطح البحر في بحيرة قارون.

وتوقفت طواحين الفيوم المائية عن العمل حاليا بسبب ظهور المطاحن التى تعمل على الوقود ثم المطاحن الكهربائية، ولكنها تبقى شاهدة على تاريخ المحافظة.