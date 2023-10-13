طبيب الزمالك يكشف تطورات إصابة أوباما

‏كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك عن نتيجة الأشعة التي خضع لها يوسف إبراهيم أوباما صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

طبيب الزمالك يكشف موقف أوباما

وقال الدكتور محمد أسامة إن الأشعة اثبتت تحسن موضع الإصابة التي يعاني منها "أوباما" بشد في العضلة الأمامية.

وشدد رئيس الجهاز الطبي على أن الأمور تسير بشكل جيد، وسيخضع اللاعب لفحص طبي عقب استئناف التدريبات لتحديد موقف أوباما من المشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز “دوري نايل”.