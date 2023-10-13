ختام الدورة التدريبية على حزمة خدمات الرعاية الاساسية للأطباء بسوهاج

شهد الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج والدكتور بسام سلطان من الرعاية الأساسية بوزارة الصحة والدكتور محمد عاطف المشنب مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية ختام الدورة التدريبية لحزمة خدمات الرعاية الأساسية والتي تم من خلالها تدريب 30 طبيبا من أطباء الرعاية الأساسية بمحافظة سوهاج .





ومن جانبه قال الدكتور سامي النجار أن الدورة التدريبية استغرقت قرابة شهر وتم خلالها التدريب على جميع المهارات المتعلقة بالرعاية الأساسية وطب الأسرة و وفي ختام الفعاليات تم تسليم الشهادات على المتدربين وحثهم على مزيد من العمل الجاد وخدمة اهاليهم من المرضي .





وفي سياق متصل أشار وكيل وزارة الصحة بسوهاج إلى اجراء اول لستة عمليات بمستشفى جهينة المركزي شمال غرب محافظة سوهاج وذلك منذ افتتاحها بعد عملية التطوير الشاملة لها وذلك بمشاركة أطباء متميزين من مستشفى سوهاج العام .

واضاف الدكتور أحمد عبدالكريم وكيل المديرية الذي أشرف على العمل وتابعه من داخل مستشفى جهينة وبمرافقة فرق الطب العلاجي والجودة و مكافحة العدوى أن العمليات تضمنت عمليات كبرى وصغرى مؤكداً على انها تعد خطوة هامة نحو خدمة أهالينا في مركز جهينة .





جدير بالذكر انه من بين الأطباء المشاركين من مستشفى سوهاج العام الدكتور طارق الشريف استشاري الجراحة العامة والدكتور مايكل كرم والدكتور السيد هريدي أطباء الجراحة العامة بالعام بجانب اطباء قسم الجراحة بمستشفي جهينة .