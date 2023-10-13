إصابة مزارع ونجل شقيقه بالرصاص في مشاجرة بين أبناء عمومة بدار السلام

أصيب مزارع في العقد الخامس من العمر بطلق ناري بالفخذ الأيسر كما أصيب نجل شقيقه في العقد الثالث من العمر بطلق ناري بالفخذ الأيسر في مشاجرة بين أبناء العمومة بناحية أولاد سالم قبلي دائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج بسبب خلافات على مسقى مائي بأرصهم الزراعية وجرى نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج وضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغًا من الأهالي بوجود مشاجرة ومصابين بناحية أولاد سالم قبلي / دائرة المركز .





إنتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "مطاوع . ع . م . ع" 48 سنة مزارع مصاباً بطلق ناري بالفخذ الأيسر ونجل شقيقه "عماد . ع . ع . م" 27 سنة مزارع مصاباً بطلق ناري بالفخذ الأيسر وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي .

وطرف ثان "عبد العليم . ا . م . ع" وشهرته عامر 31 سنة سائق ونجل عمومته "عوض . م . ا . م" وشهرته السيد 24 سنة عامل زراعي الطرفان أبناء عمومة ومقيمان بذات الناحية .





تم ضبط طرفي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهم على الآخر

وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول من السلاح المضبوط بحوزته بسبب خلاف على مسقي مائي بأرضهم الزراعية .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .